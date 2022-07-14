Колосков: Удивляет, что у Агаларова почти нет предложений от клубов РПЛ

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив молодого форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

Колосков сказал «Чемпионату», что его удивляет реакция российских клубов, которым по какой-то причине практически не интересен 21-летний российский футболист. Почётный президент РФС отметил, что у Агаларова есть предложение только от грозненского «Ахмата».

«Это недооценка Агаларова как перспективного игрока, хотя у него хорошие бомбардирские качества», - добавил Колосков.

Напомним, что в прошлом сезоне Гамид Агаларов забил 19 мячей в 29 матчах и стал лучшим бомбардиром российского чемпионата.