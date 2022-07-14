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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер «Уфы» рассказал, куда лучше перейти Агаларову

14 Июля 2022 • 06:23 Комментировать

Бывший наставник «Уфы» Алексей Стукалов рассказал журналистам о том, куда лучше перебраться лучшему бомбардиру РПЛ прошлого сезона Гамиду Агаларову.

Стукалов сказал «Чемпионату», что вариант с переходом в португальский «Маритиму» интересный, но нужно оценить все факторы и понять, в какой футбол там играют. Специалист отметил, что молодому форварду больше всего подойдёт стиль «Ахмата».

«Переход в грозненский клуб — нормальный вариант для Агаларова», - добавил Стукалов.

Напомним, что в прошлом сезоне Гамид Агаларов провёл в российском чемпионате 29 матчей, в которых забил 19 мячей.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов Ахмат Гамид Агаларов
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