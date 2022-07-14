Лебеденко: Черчесов умеет замотивировать команду

Опытный нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в разговоре с журналистами высказался по поводу российского наставника Станислава Черчесова.

Лебеденко сказал«Матч ТВ», что Черчесов умеет очень хорошо замотивировать команду. Опытный форвард отметил, что тренер может закрыть команду так, чтобы туда не попадала лишняя информация, которая может отвлекать от матчей.

«Черчесов может настроить игроков на 120 или даже на 130 процентов», - добавил Лебеденко.

Напомним, что сейчас Станислав Черчесов работает в венгерском «Ференцвароше». В прошлом сезоне российский тренер выиграл с командой чемпионат и Кубок Венгрии.