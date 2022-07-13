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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван клуб, который возглавит Мостовой

13 Июля 2022 • 21:30 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой возглавит «Катюшу» из Медийной футбольной лиги.

«Я могу сделать официальное заявление: Александр Мостовой будет главным тренером ФК «Катюша» во втором сезоне «Медиалиги», — сказала продюсер «Катюши» «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Мостовой может возглавить клуб бойцов из «Fight Nights Global», за который он провел одну встречу против «НА СПОРТЕ».

Напомним, в первом сезоне Медийной футбольной лиге победу одержала команда 2DROTS. В финале они с крупным счетом одолели Basement (4:0). Матч проходил на «ВТБ Арене», игру посетили 11 тысяч болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Медийная Футбольная лига Катюша
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