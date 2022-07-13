​Агент рассказал, куда ещё из «Зенита» мог перейти Азмун

В зимнее трансферное окно Сердар Азмун перебрался из «Зенита» в «Байер». Впрочем, у иранского нападающего были и другие варианты, о которых рассказал его агент Мехди Хагитали.

«У нас были предложения от «Лиона», «Марселя» и некоторых других французских клубов. На словах интересовались команды из Англии. Но Сердар решил, что он хочет играть в Германии и только там», - высказался Хагитали в ходе интервью для sport24.

При этом агент отметил, что предложение «Байера» были самым выгодным с финансовой точки зрения.

После перехода в «Байер» Сердар Азмун провёл 11 официальных матчей. Иранский нападающий записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Напомним, что цвета «Зенита» Сердар Азмун защищал на протяжении трёх лет.