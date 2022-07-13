​Агент рассказал, почему Азмун не перешёл из «Зенита» в «Байер» раньше

В начале текущего календарного года Сердар Азмун покинул «Зенит» и присоединился к «Байеру». Агент иранского форварда Мехди Хагитали рассказал о том, что «Байер» проявлял интерес к Азмуну ещё несколько лет назад, но тогда трансфер не состоялся.

По словам Хегитали для sport24,»Байер» интересовался Азмуном ещё тогда, когда иранец проводил в «Зените» второй сезон.

«Леверкузен тогда проявлял интерес, но «Зенит» не смог вовремя найти нападающего на замену», - высказался агент.

За «Байер» во второй части прошлого сезона Сердар Азмун провёл 11 матчей. В них иранец забил один гол и отдал один голевой пас.