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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Медведев расхвалил Миллера

13 Июля 2022 • 17:37 Комментировать

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался об Алексее Миллере. Последний, как известно, возглавляет правление ПАО «Газпром».

«Несмотря на огромную занятость, Алексей Борисович Миллер очень внимательно относится к «Зениту», болеет за «Зенит», помогает во многих вопросах. Это большая удача, когда руководитель такого ранга не просто любит футбол, а очень хорошо его знает и активно участвует», - высказался Медведев, слова которого приведены на официальном сайте «Зенита».

Гендиректор «Зенита» отметил, что Алексей Миллер умеет слушать мнения других, имея при этом собственное мнение.

Напомним, что на прошлых выходных «Зенит» пополнил свой клубный музей ещё одним суперкубком России. Алексей Миллер достаточно эмоционально отреагировал на этот успех команды.

В пятницу, 15 июля, «Зенит» проведёт матч стартового тура РПЛ против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Миллер Александр Медведев
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