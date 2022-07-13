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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Медведев: «С этим составом «Зенит» может рассчитывать как минимум на плей-офф Лиги чемпионов»

13 Июля 2022 • 17:31 Комментировать (1)

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу возможностей нынешнего состава команды в Лиге чемпионов.

Стоит напомнить, что в сезоне 2022/2023 «Зенит» и другие российские клубы не выступят в еврокубковых турнирах из-за санкций УЕФА.

«Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то по крайней мере в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в CAS было рассмотрено, ждём вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы», - слова Медведева приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

В плей-офф Лиги чемпионов «Зенит» в последний раз выступал достаточно давно – в сезоне 2015/2016. С тех пор питерцам ни разу не удавалось выйти из группы в сильнейшем клубном турнире континента.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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