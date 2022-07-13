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Агент Николсона отреагировал на возможный переход футболиста в «Фенербахче»

13 Июля 2022 • 17:17 Комментировать

Агент Кевин Коуэн, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Фенербахче».

«Это неправда. «Фенербахче» не интересуется Шамаром. Со мной никто из клуба не связывался», — цитирует Коуэна Sport 24.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб заинтересован в подписании ямайского нападающего «Спартака».

Шаман Николсон пополнил состав «красно-белых» в январе этого года. Он провел 15 матчей       во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал в свой актив две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фенербахче Шамар Николсон Кевин Коуэн
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