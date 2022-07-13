Вчера, 12 июля, защитник ЦСКА Яка Бийол успешно прошел медосмотр перед переходом в «Удинезе» и в самое ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Источник «Евро-футбола» сообщил, что вчера стороны обо всем договорились окончательно и сделка уже закрыта. Агент футболиста Роберт Чибеж в разговоре с «Евро-футболом» заявил, что все близко к завершению и осталось чуть подождать.

В минувшем сезоне 23-летгний словенец провёл в составе «армейцев» 30 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Бийола в 3,5 миллиона евро.