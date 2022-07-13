Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Удинезе» в ближайшее время объявит о переходе Бийола эксклюзив

13 Июля 2022 • 16:50 Комментировать

Вчера, 12 июля, защитник ЦСКА Яка Бийол успешно прошел медосмотр перед переходом в «Удинезе» и в самое ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Источник «Евро-футбола» сообщил, что вчера стороны обо всем договорились окончательно и сделка уже закрыта. Агент футболиста Роберт Чибеж в разговоре с «Евро-футболом» заявил, что все близко к завершению и осталось чуть подождать.

В минувшем сезоне 23-летгний словенец провёл в составе «армейцев» 30 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Бийола в 3,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Яка Бийол Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
19:26 · Россия. Первая лига
Президент «Маритиму» подтвердил интерес к Агаларову
19:16 · Россия. Первая лига
Червиченко высказался о возможном переезде Агаларова в Европу
18:58 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» озвучили цель на новый сезон РПЛ
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал, куда ещё из «Зенита» мог перейти Азмун
18:44 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал, почему Азмун не перешёл из «Зенита» в «Байер» раньше
18:38 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Никакой клуб не сможет составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
18:36 · Россия. Премьер-лига
Гол Овечкина фанаты «Динамо» признали лучшим на сборах видео
18:25 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов сказал, кто должен быть спортивным директором «Спартака»
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Ловрен сравнил первый тур РПЛ с первым свиданием
18:12 · Россия. Премьер-лига
Милошевич: «Динамо» создаст конкуренцию «Зениту»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Милошевич высказался об успехах «Зенита» в РПЛ
17:46 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Я готов вернуться в «Спартак»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Камоцци заявил, что не хочет говорить про Каттани
17:37 · Россия. Премьер-лига
​Медведев расхвалил Миллера
17:31 · Россия. Премьер-лига
​Медведев: «С этим составом «Зенит» может рассчитывать как минимум на плей-офф Лиги чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем