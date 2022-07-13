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​Федун отреагировал на уход Каттани из «Спартака»

13 Июля 2022 • 13:55 Комментировать

За три дня до первого матча «Спартака» в новом чемпионате клуб покинул Лука Каттани, который с декабря работал на должности спортивного директора. Комментарий по поводу ухода итальянского специалиста для «РБК» дал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«В наше время всё неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака», - высказался Федун, поблагодарив Каттани за его работу.

За время работы Луки Каттани «Спартаку» удалось пополнить клубный музей одним трофеем – в мае команда завоевала Кубок России, обыграв в финале «Динамо».

В стартовом туре российского чемпионата «Спартак» будет играть против «Ахмата». Команды сойдутся в Грозном 16 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лука Каттани
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