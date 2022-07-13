В высшем руководстве «Спартака» грядут изменения

Источник, приближенный к московскому «Спартаку», анонсировал перемены в высшем руководстве «красно-белых». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

По его словам, перестановки коснутся высшего менеджмента столичного клуба. При этом они не коснутся владельца команды Леонида Федуна. Об изменениях будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что «Спартак» провалился в прошлом сезоне российской Премьер-лиги. «Народная команда» финишировала лишь на десятом месте в турнирной таблице. После завершения сезона пост главного тренера команды покинул Паоло Ваноли. Вместо него пришел испанский специалист Гильермо Абаскаль.