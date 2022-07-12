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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Отстранение и отъезд легионеров пойдут России на пользу»

12 Июля 2022 • 22:55 Комментировать

Черногорский специалист Миодраг Божович, в прошлом долго работавший в российском футболе, поражен тем давлением, которое оказывается в последние месяцы на российский спорт. Однако он уверен в том, что российский спорт справится с любыми сложностями.

Божович считает Россию абсолютно самодостаточной страной, которая не нуждается в сотрудничестве с теми, кто не хочет сотрудничать на честных условиях.

- У такой большой страны есть очень много возможностей для развития футбола. Так что отстранение и отъезд легионеров пойдет только на пользу, - уверен Божович, слова которого цитирует Sport24.

Последним российским клубом, с которым работал Божович, был в прошлом сезоне тульский «Арсенал».


 

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Миодраг Божович
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