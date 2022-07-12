Божович: «Все легионеры, которые уезжают из России — предатели!»

Черногорский специалист Миодраг Божович, в прошлом долго работавший в российском футболе, поражен тем давлением, которое оказывается в последние месяцы на российский спорт. Он возмущен и действиями легионеров, которые покинули российский футбол сразу после объявления новых и новых волн санкций. Божович назвал таких деятелей «предателями».

- Все легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит, - кипит Божович, слова которого цитирует Sport24.

Последним российским клубом, с которым работал Божович, был в прошлом сезоне тульский «Арсенал».