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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-агент Оздоева рассказал о предложениях игрока из Европы

12 Июля 2022 • 21:37 Комментировать

Бывший агент Анзор Гаргаев, представлявший интересы полузащитника Магомеда Оздоева, прокомментировал будущее игрока.

«Мы на связи с Оздоевым. У Магомеда есть немало предложений. В том числе из России. Даже есть из Европы: Бельгии, Испании, Турции», — заявил Гаргаев «РБ Спорту».

Экс-агент рассказал, что Оздоеву скоро исполнится тридцать лет, поэтому ему очень тяжело выбрать правильную дорогу. У него очень много звонков и предложений от различных команд, голова кругом идет.

Магомед Оздоев покинул «Зенит» после окончания трудового соглашения с клубом. Он выступал за петербургскую команду с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев
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