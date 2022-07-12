Крал пополнит состав клуба из Бундеслиги

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал станет игроком «Шальке-04».

По информации Bild, завтра, 13 июля, чешский футболист пройдет медосмотр в «Шальке-04», после чего будет подписан контракт между сторонами.

Напомним, что 24-летний полузащитник приостановил действие своего трудового договора с московским «Спартаком». Минувший сезон Крал провел в «Вест Хэме» на правах аренды. Он принял участие в шести встречах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

Ранее интерес к игроку проявляли «Байер» и «РБ Лейпциг». По сведениям портала transfermarkt стоимость Крала составляет 7 миллионов евро.