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«Зенит» хочет продлить Вендела до 2027 года на улучшенных условиях

12 Июля 2022 • 20:22 Комментировать

«Зенит» предложил своему полузащитнику Маркусу Венделу новый контракт.

По информации O Dia, санкт-петербургский клуб не хочет отпускать бразильца во «Фламенго», который проявляет пристальный интерес к игроку. Руководство «сине-бело-голубых» предлагает 24-летнему футболисту новое соглашение до 2027 года с увеличением зарплаты. Сам полузащитник уважительно относится к «Зениту» и не хочет приостанавливать действие своего контракта, последнее слово должно быть за командой.

При этом отмечается, что Вендел не хочет уходить в аренду во «Фламенго», он рассчитывает на полноценный трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Трансферы футбола - лето 2022 Маркус Вендел
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