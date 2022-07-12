«Зенит» хочет продлить Вендела до 2027 года на улучшенных условиях

«Зенит» предложил своему полузащитнику Маркусу Венделу новый контракт.

По информации O Dia, санкт-петербургский клуб не хочет отпускать бразильца во «Фламенго», который проявляет пристальный интерес к игроку. Руководство «сине-бело-голубых» предлагает 24-летнему футболисту новое соглашение до 2027 года с увеличением зарплаты. Сам полузащитник уважительно относится к «Зениту» и не хочет приостанавливать действие своего контракта, последнее слово должно быть за командой.

При этом отмечается, что Вендел не хочет уходить в аренду во «Фламенго», он рассчитывает на полноценный трансфер.