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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Отстранение российского футбола - это позор»

12 Июля 2022 • 20:10 Комментировать (1)

Черногорский специалист Миодраг Божович, в прошлом долго работавший в российском футболе, поражен тем давлением, которое оказывается в последние месяцы на российский спорт.

В частности, его негодование вызывает отстранение российских клубов от участия в европейских турнирах. Божовича удручает ситуация, когда политика начинает вмешиваться и в спорт. Его прогнозы пессимистичны - текущее положение вещей сохранится еще как минимум два-три года.

- Отстранение российского футбола — это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Я думаю, изоляция продлится еще минимум 2-3 года, - цитирует слова Божовича издание Sport24.

Последним российским клубом, который тренировал Божович, является тульский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович
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