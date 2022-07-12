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Масалитин: «Жирков может пристроиться куда-то играющим тренером эксклюзив

12 Июля 2022 • 10:47 Комментировать (1)
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможное завершение карьеры Юрия Жиркова.

«Только он может решить, завершать или нет. Если есть силы и травмы не мешают, то он вполне способен еще приносить пользу на поле. Возможно, он не хочет доигрывать вне РПЛ, в первом дивизионе. Мне кажется, Юрий может пристроиться куда-то играющим тренером, так сказать. Но все зависит от его желания. Если чувствует, что пора заканчивать играть, то пусть завершает карьеру. Он вполне может остаться в футбольной сфере и  попробовать себя в роли менеджера.

Понятно, что два тайма полностью он уже не протянет. Но минут 60 вполне способен чувствовать себя хорошо. Самое главное, чтобы не было травм. Учитывая наш футбол, может, он и все 90 минут играть сможет. Жирков - один из лучших левых полузащитников и защитников в истории российского футбола. Он приносил массу пользы и провел замечательную карьеру. Если кто-то будет вспоминать о тех, кто играл слева в российском футболе, то одним из первых назовут имя Жиркова», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Валерий Масалитин
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