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Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА

12 Июля 2022 • 10:09 Комментировать (1)

Опытный бразильский голеадор Вагнер Лав хотел бы вернуться в московский ЦСКА. Об этом в разговоре с корреспондентом Sport24 рассказал представитель 38-летнего нападающего Эвандро Феррейра.

По словам футбольного агента, его клиент всегда заинтересован в возвращении в московский клуб. Феррейра подчеркнул, что Вагнер ждет предложения от руководства «армейцев».

Напомним, что Лав защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. Также легионер немного поиграл за москвичей в 2013 году. На счету бразильца 124 забитых мяча и 53 результативные передачи в 259 поединках за российскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вагнер Лав
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