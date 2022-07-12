Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА

Опытный бразильский голеадор Вагнер Лав хотел бы вернуться в московский ЦСКА. Об этом в разговоре с корреспондентом Sport24 рассказал представитель 38-летнего нападающего Эвандро Феррейра.

По словам футбольного агента, его клиент всегда заинтересован в возвращении в московский клуб. Феррейра подчеркнул, что Вагнер ждет предложения от руководства «армейцев».

Напомним, что Лав защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. Также легионер немного поиграл за москвичей в 2013 году. На счету бразильца 124 забитых мяча и 53 результативные передачи в 259 поединках за российскую команду.