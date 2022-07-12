В «Зените» отреагировали на интерес к Венделу из АПЛ

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к бразильскому полузащитнику Венделу из английской Премьер-лиги. Оформить трансфер игрока якобы хотят лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм».

«Это фейк», - четко дал понять руководитель во время общения с журналистом Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вендел подумывает над уходом из клуба. Игрок может приостановить контракт на следующий сезон, воспользовавшись решением ФИФА.

В минувшем сезоне бразилец забил четыре гола и отдал пять ассистов в 35 матчах за «Зенит». Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.