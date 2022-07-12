Агент Языджи высказался о будущем турка в России

Полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи вряд ли вернется в российскую Премьер-лигу. Об этом в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» поведал его агент Адем Чебеджи.

«Особого интереса из России нет, я уже покинул страну. Я вернулся в Турцию», - сказал футбольный агент.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Языджи выступал на правах аренды за московский ЦСКА. Он принял участие в 12 поединках чемпионата России, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Руководство «армейского» клуба не захотело выкупать турка за 12 миллионов евро.