Геркус ответил на вопрос, собирается ли оформлять Fan ID

Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос о том, собирается ли он оформлять Fan ID.

Во время общения с журналистом «РБ Спорта» функционер заявил, что пока не планирует заниматься этим вопросом. При этом он не исключил, что может оформить документ в будущем.

«Пока не планирую, а там посмотрим», - сказал Геркус.

Не так давно Геркус был назначен директором московского «Торпедо» по стратегическому развитию.

Fan ID – это персональный документ, который позволяет болельщикам посещать крупные спортивные мероприятия на территории России.