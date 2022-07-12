Шиманьски по договоренности с «Динамо» тренируется с «Легией»

Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски, если верить телеграм-каналу журналиста Константина Алексеева, будет поддерживать игровую форму в польской «Легии», пока не будет определено его будущее.

Ранее пресс-служба московского коллектива отмечала, что Шиманьски получил дополнительные дни отпуска из-за выступления за сборную Польши в июне. По этой же причине игрок не прибыл в расположение «бело-голубых» в отведенный срок.

Польский футболист перешел из «Легии» в «Динамо» в 2019 году. Контракт игрока с московским коллективом рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата России Себастиан провел 31 встречу, в которых отличился шесть раз и отдал девять результативных пасов.