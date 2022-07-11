Тарханов высказался о конкуренции в РПЛ

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал конкуренцию в предстоящем сезоне РПЛ.

«Спартак» пытается что-то создать. Абаскаль как испанец, поклонник «Барселоны» знает, как выстроить игру, но конкурентов у «Зенита» не вижу», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что не знает, кто сможет составить конкуренцию «Зениту», потому что из «Сочи» и «Локомотива» ушли многие футболисты, у ЦСКА новый наставник, а «Краснодар» является очень молодой командой.

Напомним, 33-летний испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак», сменив на этом посту Паоло Ваноли, который покинул клуб после окончания минувшего сезона чемпионата России.