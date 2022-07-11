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Масалитин прокомментировал будущее Жиркова

11 Июля 2022 • 21:14 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном завершении карьеры Юрия Жиркова.

«Если у него нет достойных предложений, и он не хочет играть в Первой лиге, естественно, пора заканчивать», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Эксперт считает, что если у Жиркова есть какие-то навыки менеджмента, то стоит попробовать поискать себя после футбола. Жирков собирает какой-то антиквариат, связанный с Великой Отечественной войной. Возможно, откроет музей.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев пригласил 38-летнего футболиста в свой клуб. Жирков находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Валерий Масалитин
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