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Вендел попал в сферу интересов двух английских клубов

11 Июля 2022 • 21:13 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел заинтересовал представителей двух клубов АПЛ. Хавбеком «сине-бело-голубых» заинтересовались «Арсенал» и «Вест Хэм», сообщает Globo Esporte.

Источник сообщает, что на игрока претендует еще один клуб из Англии, чье название не разглашается.

Отмечается, что Вендел не хочет пользоваться правилом ФИФА, позволяющим приостановить контракт до следующего лета, без договоренности с «Зенитом».

24-летний бразилец выступает за питерцев с октября 2020 года. Контракт футболиста с клубом из северной столицы действует до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вест Хэм Арсенал Лондон Чемпионат России Апл Маркус Вендел РПЛ
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