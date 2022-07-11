Вендел может переехать в АПЛ

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

По сведениям Globo, «Фламенго» все еще хочет подписать бразильца. Однако 24-летний футболист интересен трем английским клубам, двумя из них являются «Арсенал» и «Вест Хэм».

Источник сообщает, что Вендел не хочет приостанавливать контракт с «Зенитом». Решение о его будущем должен принять сам клуб.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал в свой актив пять результативных передач. Портал transfermarkt оценивает Вендела в 19 миллионов евро.