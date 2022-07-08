В «Спартаке» ответили на вопрос об уходе Федуна

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможном уходе владельца клуба Леонида Федуна. Его слова передает издание «Спорт-экспресс».

«Уход Федуна зависит исключительно от самого Федуна. Он занимается «Спартаком» и никуда не уходит. На этом вопрос закрыт», - сказал Зеленов.

В ближайший уик-энд «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом» в поединке за Суперкубок России. Принципиальный матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.