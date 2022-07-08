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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возвращении Николича в РПЛ

08 Июля 2022 • 12:53 Комментировать

Футбольный агент Деян Йоксимович, который представляет интересы сербского специалиста Марко Николича, прокомментировал информацию о возможном возвращении тренера в российский футбол.

«Касательно слухов по «Динамо» или ЦСКА, я не знаю. Когда он вернется в Россию, тоже не знаю. Сейчас не самая лучшая ситуация для этого», - приводятся слова агента на страницах издания Sport24.

Напомним, что в России Марко Николич поработал у руля московского «Локомотива». Под руководством 42-летнего наставника «железнодорожники» выиграли кубок страны в сезоне-2020/2021.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Николич
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