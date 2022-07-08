«Зенит» выбрал новый бренд формы

Петербургский «Зенит» ведет переговоры с новым поставщиком игровой экипировки. Как стало известно «Спорт-экспрессу», «сине-бело-голубые» договариваются с испанским спортивным брендом Joma. Эта компания не собирается уходить с российского рынка.

Пока же петербургский коллектив продолжит выступать в старой экипировке от американской фирмы Nike. Если «Зенит» и договорится с Joma, то сможет примерить новую экипировку по ходу нового сезона.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в форме от Joma выступали два представителя чемпионата России – московский ЦСКА и «Уфа».

В субботу, 9 июля, «Зенит» сыграет против «Спартака» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Газпром Арене».