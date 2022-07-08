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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» выбрал новый бренд формы

08 Июля 2022 • 12:52 Комментировать

Петербургский «Зенит» ведет переговоры с новым поставщиком игровой экипировки. Как стало известно «Спорт-экспрессу», «сине-бело-голубые» договариваются с испанским спортивным брендом Joma. Эта компания не собирается уходить с российского рынка.

Пока же петербургский коллектив продолжит выступать в старой экипировке от американской фирмы Nike. Если «Зенит» и договорится с Joma, то сможет примерить новую экипировку по ходу нового сезона.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в форме от Joma выступали два представителя чемпионата России – московский ЦСКА и «Уфа».

В субботу, 9 июля, «Зенит» сыграет против «Спартака» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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