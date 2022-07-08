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Агент рассказал о переговорах по трансферу Комличенко

08 Июля 2022 • 11:51 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы форварда московского «Динамо» Николая Комличенко, высказался насчет будущего футболиста. Нападающего связывают с переходом в «Ростов».

«Информации о переговорах между «Динамо» и «Ростовом» можно верить. Ждем», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ появилась новость, что «Ростов» договорился с «Динамо» о трансфере Комличенко. С игроком будет подписан четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне Николай принял участие в 29 матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Николай Комличенко
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