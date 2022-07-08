Защитник «Динамо» Ордец может перейти в немецкий «Бохум»

Защитник «Динамо» Иван Ордец может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Как сообщает Reviersport, в услугах украинского футболиста заинтересован «Бохум».

Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Ордеца в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний защитник провёл в составе «Динамо» 19 матчей, отметившись одним забитым голом.

По итогам прошедшего розыгрыша «Бохум» занял 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, а также дошёл до четвертьфинала Кубка Германии, где уступил «Фрайбургу» (1:2 дв). «Динамо» же добыло бронзовые медали чемпионата РПЛ впервые за 14 последних лет.