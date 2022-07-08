«Оренбург» усилится аргентинским полузащитником

Полузащитник аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс» Сесар Флорентин продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своих социальных сетях.

По информации источника, хавбек обойдётся новичку Премьер-лиги примерно в 2,3 миллиона евро. Флорентин станет вторым аргентинцем, перешедшим в «Оренбург» в текущее трансферное окно. Ранее контракт с российским клубом подписал нападающий Брайан Мансилья.

В текущем году 23-летний Флорентин провёл в составе своего клуба 20 матчей, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.