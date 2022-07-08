Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал введение в России Fan ID.

- Я вообще законопослушный человек. Считаю, что нужно выполнять законы, установленные на территории той страны, где ты живёшь. Закон про Fan ID не от фонаря приняли. И я не могу понять, чем недовольны болельщики. Тотальный контроль? Чтобы все успокоились, скажу: как только мы перешли в Российскую Федерацию из Советского Союза и как только мы все получили чип налоговой службы, мы попали под этот контроль. За всеми нами следят, и кого надо, того вычислят за пять секунд. Даже смешно слушать все эти разговоры о том, что болельщики чего-то там боятся.

Просто на сегодняшний день возмущаются обнаглевшие люди, которые хотят ходить на футбол не для того, чтобы именно болеть и оценивать футболистов, а для того, чтобы кричать, ругать игроков и вывешивать разные плакаты со всякими гадостями. Настоящие болельщики, которые ходят на стадион болеть, не станут сильно париться из-за новой бумажки, карточки, или что там будет выдаваться?

Для чего вводится Fan ID? Чтобы меньше безобразий было на стадионах, чтобы люди вели себя нормально. Это в мире всё уже есть. В Европе проживает ещё больше национальностей, представителей разных вероисповеданий. И если бы там не было карт болельщиков, то там было бы больше таких безобразий, как на последнем финале Лиги чемпионов. Да, организация получилась плохая. Но те люди, которые зашли на трибуны вместо тех, которые должны были зайти, кем оказались? Как раз фанатами, они пытались сорвались игру или ещё что-то.

Я не знаю, зачем пресса так активно обсуждает Fan ID. Пишут, что болельщики «Локомотива» отказались ходить на стадион, те отказались, те отказались… Это сегодня они отказываются, а завтра опять ходить станут. Потому что куда им ещё ходить? В театр они не ходят, в кино они не ходят, на балет они тоже не ходят. Да, я не люблю фанатов. Когда «Спартак» играл в Брянске на Кубок, что устроили его фанаты, опять американское слово? Они сожгли полностью трибуну и разбили поезд, который шёл из Брянска в Смокву. Вот эти люди называются фанатами.

Поэтому я не вижу препятствий, чтобы привести новый закон в исполнение. Его не просто так вводят, а после анализа. Год от года у нас на трибунах не появляется больше болельщиков. Может, фанатов проплачивают, чтобы они устраивали в нашей стране безобразия? А где их лучше всего устраивать? На стадионах, которые показывают на весь мир. Даже если нет трансляций, по гаджетам всё можно увидеть. И получается, что мы льём воду на мельницу наших недругов, которые за границей.

Журналисты и вся печатная братия должна прекратить обсуждение Fan ID. Эта тема не стоит выеденного яйца. Кто хочет, тот придёт на стадион и будет нормально болеть. Поверьте мне, людей придёт не меньше, а может, даже и больше. Потому что фанаты отпугивают. Это моё мнение.