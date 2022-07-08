Колосков - о ставке «Зенита» на бразильцев: «Это очень взрывоопасно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о большом количестве бразильских футболистов в петербургском «Зените». Накануне «сине-бело-голубые» подписали еще одного, купив у «Сочи» защитника Родригао.

«Это очень взрывоопасно. Стоит одному задурить, и другие могут подсесть на эту хандру. За ними нужен глаз да глаз», - передает слова Колоскова «Чемпионат».

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги петербургский коллектив стал чемпионом. Это уже четвертые подряд золотые медали для подопечных Сергея Семака.

В субботу, 9 июля, «Зенит» сыграет против московского «Спартака» в матче за Суперкубок России.