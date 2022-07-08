Игрок ЦСКА назвал цель команды в новом сезоне РПЛ

Хавбек московского ЦСКА Эдуард Багринцев высказался о планах «армейцев» на следующий сезон российской Премьер-лиги. Об этом 19-летний футболист поведал в интервью корреспонденту «Спорт-экспресса».

«У нас есть одна цель - чемпионство. Как можно больше побеждать и стать чемпионами», - подчеркнул полузащитник.

В стартовом туре чемпионата России ЦСКА встретится с екатеринбургским «Уралом». Поединок состоится на «ВЭБ Арене» 16 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА финишировал на пятом месте в таблице РПЛ.