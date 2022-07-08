Клаудиньо принял решение по будущему в «Зените»

Полузащитник Клаудиньо принял решение по своему будущему в петербургском «Зените». Как сообщил бразильский легионер, он не собирается приостанавливать контракт с «сине-бело-голубыми».

«Прекрасно чувствую себя в «Зените», мне здесь очень хорошо, поэтому никаких мыслей о приостановке контракта нет», - передает слова бразильского игрока «Матч ТВ».

Клаудиньо пополнил ряды петербургского коллектива летом 2021 года. Он заключил с «Зенитом» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года.

В прошлом сезоне бразилец провел 23 матча в Премьер-лиге, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.