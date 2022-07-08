Один из легионеров «Спартака» вернулся в Россию

Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию. Об этом отрапортовал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

По его словам, футболист в ближайшее время пройдет медицинский осмотр, после чего присоединится к команде в Санкт-Петербурге.

В сезоне-2021/2022 Мартинс принял участие в 13 поединках за «народную команду», отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кристофера со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.

Матч «Спартака» против «Зенита» за Суперкубок России пройдет в субботу, 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.