«Локомотив» принял решение по Баринову

В московском «Локомотиве» приняли решение не продавать полузащитника Дмитрия Баринова столичному «Динамо», об этом посредством телеграм-канала сообщил журналист Иван Карпов.

По словам инсайдера, «железнодорожники» понимают, что без наличия Баринова в средней линии им будет нелегко добиться хороших результатов в новом сезоне. По этой причине «Локо» поставил точку в переговорном процессе с «бело-голубыми».

В минувшем сезоне Дмитрий принял участие в 30 поединках за «железнодорожников», в которых отметился двумя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано до середины 2023 года.