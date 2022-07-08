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«Локомотив» принял решение по Баринову

08 Июля 2022 • 08:30 Комментировать

В московском «Локомотиве» приняли решение не продавать полузащитника Дмитрия Баринова столичному «Динамо», об этом посредством телеграм-канала сообщил журналист Иван Карпов.

По словам инсайдера, «железнодорожники» понимают, что без наличия Баринова в средней линии им будет нелегко добиться хороших результатов в новом сезоне. По этой причине «Локо» поставил точку в переговорном процессе с «бело-голубыми».

В минувшем сезоне Дмитрий принял участие в 30 поединках за «железнодорожников», в которых отметился двумя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Баринов
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