Малафеев не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что не сможет принять участия в поединке легенд «сине-бело-голубых» против столичного «Спартака».

Посредством своей социальной сети голкипер поведал, что ошибочно был включен в список участников противостояния, которое состоится на «Петровском» сегодня, 8 июля.

По словам Вячеслава, он при всем желании не сможет принять участия в этой встрече.

Напомним, что уже завтра, 9 июля, состоится поединок за Суперкубок России, в котором московский «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.