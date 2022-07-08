Чалов рассказал, как работается с Федотовым

Центральный нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от старта нового сезона российской Премьер-лиги. По его мнению, команда будет хорошо готова к началу соревнований.

«ЦСКА к сезону будет готов. С Федотовым хорошо работается. От гола на родном стадионе всегда отличные эмоции», - передает слова Фёдора «Чемпионат».

Напомним, что накануне ЦСКА провел товарищескую встречу с «Сочи». Московская команда одержала победу со счетом 2:1. Автором решающего гола стал Чалов.

«Армейцы» начнут новый сезон чемпионата России поединком против «Урала». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 16 июля.