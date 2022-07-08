Федотов озвучил ЦСКА свою позицию по трансферам

Между новым наставником ЦСКА Владимиром Федотовым и руководством московского клуба состоялся диалог по поводу трансферов. Об этом специалист рассказал изданию «Чемпионат».

«Я озвучил свою позицию клубу. Трансферы тишину любят. Переговоры идут», - сказал тренер «армейцев».

Напомним, что Федотов сменил на посту главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Предыдущим местом работы наставника был «Сочи».

В прошлом сезоне специалист привел южан к серебряным медалям в Премьер-лиге. Что касается ЦСКА, то «армейцы» финишировали лишь на пятом месте в турнирной таблице.