Комличенко переходит из «Динамо» в «Ростов»

Переговоры между московским «Динамо» и «Ростовом» по трансферу нападающего Николая Комличенко близки к завершению. Как информирует «РБ Спорт», стороны достигли договоренности по трансферу.

Источник отмечает, что клубы договариваются о полноценном трансфере игрока. «Жёлто-синие» заплатят за форварда порядка одного миллиона евро. С самим Комличенко будет подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Николай выступал за «Ростов» на правах аренды. Нападающий принял участие в 28 матчах Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.