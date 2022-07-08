Вендел принял решение по контракту с «Зенитом»

Бразильский леогионер петербургского «Зенита» Вендел не станет пользоваться правом приостановки трудового соглашение. Об этом отрапортовал посредством социальных сетей инсайдер Вене Касагранде.

Впрочем, решение футболиста не повлияло на руководство «Фламенго». Бразильский клуб по-прежнему заинтересован в Венделе и надеется осуществить его переход. «Красно-черные» рассчитывают найти компромисс и оформить годичную аренду игрока.

Вендел присоединился к «Зениту» летом 2020 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 35 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами.