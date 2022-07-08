Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел принял решение по контракту с «Зенитом»

08 Июля 2022 • 06:57 Комментировать

Бразильский леогионер петербургского «Зенита» Вендел не станет пользоваться правом приостановки трудового соглашение. Об этом отрапортовал посредством социальных сетей инсайдер Вене Касагранде.

Впрочем, решение футболиста не повлияло на руководство «Фламенго». Бразильский клуб по-прежнему заинтересован в Венделе и надеется осуществить его переход. «Красно-черные» рассчитывают найти компромисс и оформить годичную аренду игрока.

Вендел присоединился к «Зениту» летом 2020 года. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 35 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
07:09 · Россия. Премьер-лига
Комличенко переходит из «Динамо» в «Ростов»
07:04 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Несправедливо играть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге»
06:57 · Россия. Премьер-лига
Вендел принял решение по контракту с «Зенитом»
01:13 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» претендовал на лучшего бомбардира чемпионата Швеции
00:54 · Россия. Премьер-лига
Ботхейм стал игроком «Салернитаны» официально
00:39 · Россия. Премьер-лига
Бакаев, Малком, Гоцук, Акинфеев попали в символическую сборную Кубка Pari Премьер
00:15 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе назвал существенной потерей уход Родригао из «Сочи» в «Зенит»
07 Июля
23:48 · Россия. Премьер-лига
Ангбан ответил на вопрос о своем будущем в «Сочи»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» подождёт с покупкой Баринова
22:55 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА впервые победил при Федотове - видео видео
22:49 · Россия. Премьер-лига
Точилин выбран в качестве главного тренера «Сочи»
22:49 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» отреагировали на новости об интересе к Кокорину
21:56 · Россия. Премьер-лига
«На трибунах становится тише, начинают пустеть сектора...» - баннер фанатов ЦСКА против Fan ID
21:38 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» отыграл один гол у ЦСКА - видео видео
21:33 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: Игроки «Зенита» выпивают 3
Все новости
Рекомендуем