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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ботхейм стал игроком «Салернитаны» официально

08 Июля 2022 • 00:54 Комментировать

Итальянские СМИ сообщают, что футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Срок действия трудового соглашения Ботхейма с «Салернитаной» рассчитан до лета 2026 года.

В стан «быков» Эрик Ботхейм перешел в январе из «Будё-Глимта», однако так и не успел провести за краснодарский клуб ни одного матча.

В мае игрок расторг контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке, что повлекло за собой обращение российской команды в Спортивный арбитражный суд.

В минувшем сезоне «Салернитана» смогла сохранить место в высшем итальянском дивизионе, заняв 17-ю строчку по итогам чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Серия А Чемпионат России Салернитана РПЛ Эрик Ботхейм
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