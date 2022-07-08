Итальянские СМИ сообщают, что футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Срок действия трудового соглашения Ботхейма с «Салернитаной» рассчитан до лета 2026 года.

В стан «быков» Эрик Ботхейм перешел в январе из «Будё-Глимта», однако так и не успел провести за краснодарский клуб ни одного матча.

В мае игрок расторг контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке, что повлекло за собой обращение российской команды в Спортивный арбитражный суд.

В минувшем сезоне «Салернитана» смогла сохранить место в высшем итальянском дивизионе, заняв 17-ю строчку по итогам чемпионата.