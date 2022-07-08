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Мелкадзе назвал существенной потерей уход Родригао из «Сочи» в «Зенит»

08 Июля 2022 • 00:15 Комментировать

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе отреагировал на переход защитника «Сочи» в состав петербургского «Зенита», о чем сообщил в интервью «Спорт-Экспресс».

«Уход Родригао – существенная потеря? Конечно», - отметил Мелкадзе.

Известно, что футболист подписал контракт с «сине-бело-голубыми» по схеме «3+1». Родригао играл за сочинскую команду с июля прошлого года. За сезон 2021/2022 бразильский бомбардир забил три гола и отдал одну результативную передачу в 31 встрече во всех турнирах в составе сочинцев

«Сочи» и «Зенит» участвовали в предсезонном турнире Кубок Pari Премьер. Победителем соревнования стала петербургская команда, а сочинцы заняли третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Георгий Мелкадзе РПЛ Родригао
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