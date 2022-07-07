Ангбан ответил на вопрос о своем будущем в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан ответил на вопрос о том, хочет ли он покинуть команду южан.

«Да, я счастлив в «Сочи». Останусь ли на следующий сезон? Сейчас я здесь!», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Известно, что Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. В прошлом сезоне ивуариец забил один гол и отдал три результативных паса в 29 проведенных за южан матчах во всех турнирах.

Накануне «Сочи» проиграл последний матч в рамках предсезонного турнира Кубок Pari Премьер московскому ЦСКА (1:2). Несмотря на поражение, команда заняла третье место на турнире, опередив «армейцев» по дополнительным показателям. Триумфатором соревнования стал петербургский «Зенит».