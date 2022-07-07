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Московское «Динамо» подождёт с покупкой Баринова

07 Июля 2022 • 22:58 Комментировать

Полузащитник Дмитрий Баринов пока что остается в московском «Локомотиве», несмотря на интерес «Динамо» к нему. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», летом трансфера точно не будет. При этом сам футболист хотел бы поскорее перебраться в московское «Динамо», но проблемой является отношение «Локомотива» к этой сделке. «Железнодорожники» хотят за полузащитника одиннадцать миллионов евро, но «Динамо» готово заплатить лишь половину от этой суммы.

- Бару через пять месяцев можно подписывать бесплатно, - пояснил источник отсутствие спешки со стороны московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Баринов Трансферы футбола - лето 2022
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