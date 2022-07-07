Московское «Динамо» подождёт с покупкой Баринова

Полузащитник Дмитрий Баринов пока что остается в московском «Локомотиве», несмотря на интерес «Динамо» к нему. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», летом трансфера точно не будет. При этом сам футболист хотел бы поскорее перебраться в московское «Динамо», но проблемой является отношение «Локомотива» к этой сделке. «Железнодорожники» хотят за полузащитника одиннадцать миллионов евро, но «Динамо» готово заплатить лишь половину от этой суммы.

- Бару через пять месяцев можно подписывать бесплатно, - пояснил источник отсутствие спешки со стороны московского «Динамо».