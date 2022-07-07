В «Факеле» отреагировали на новости об интересе к Кокорину

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов сообщил, что команда не заинтересована в услугах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Наша команда не интересуется Кокориным», - приводит слова Котова Metaratings.

Ранее спортивный директор «скуадры виолы» Даниэле Праде сообщил, что на Кокорина высокий спрос в России. Он отмечал, что форвардом интересуется несколько клубов, а главным претендентом на игрока является московское «Торпедо».

В минувшем сезоне Серии А Александр выходил на поле в составе «Фиорентины» шесть раз. В среднем в каждой игре он проводил по девять минут.